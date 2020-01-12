قطع المياه 6 ساعات عن القناطر الخيرية غدا الاثنين

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ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، قطع المياه لمدة 6 ساعات، بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، غدا الاثنين، بداية من الساعة الـ10 مساء، وحتى الساعة الرابعة فجرا، وأوضحت الشركة في بيانها، أن سبب قطع المياه بسبب تطهير الشبكات بالكلور وغسيلها جيدا.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيانها، أن قطع المياه لتطوير الشبكات، واهابت وطالبت من المواطنين في بيانها، توفير احتياجاتهم جيدا من الماء في فترات انقطاعها، وأيضا المستشفيات والمخابز عليهم توفير احتياجاتهم من الماء الكافي خلال ساعات قطع المياه.

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ومن جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في القليوبية، إنه يتم تطهير وتجديد شبكات المياه باستمرار، وتجديد شبكات المياه تكلف ما يقرب من 120 مليون جنيه، وشمل القضاء على الأعطال، وتقليل كميات المياه المهدرة.