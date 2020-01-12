“الإفتاء” توضح حكم كفارة اليمين بسبب استفزاز الأبناء

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قال الشيخ محمد وسام خضر أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردًا على سؤال بشأن حلفان اليمين على معاقبة الأولاد والقسم وعدم التنفيذ

القسم فيما بعد، إن الأولى أنه على الأبوين الصبر على الصبيان والمراهقين فالصبر مفتاح الفرج، مشيرًا إلى أن الإنسان مكلف بالنصح والوعظ وحسن التربية والله سبحانه وتعالى يلقي في كل قلب إنسان هدايته، والأهم من ذلك علينا النصح باللطف والتربية الصحيحة، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: أَن النبيَّ ﷺ قَال “إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ في شيءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ” رواه مسلم.

وأوضح خضر، في إجابته خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: “أنه إذا كثر الإنسان من الحلف تهون عليه أيمان الله فيصبح يحلف على القليل والكثير وعلى المهم وغير المهم وهذا لا يليق بالإنسان المسلم، مستشهدا بقول الله تعالى {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }..[البقرة:224].

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وأضاف يجب أن يعرف الخالق بأن يمين الله عظيم لا يلجأ اليها إلا عند التقاضي أو عند الأمور العظيمة، مشددا على أنه يجب على كل مسلم ألا يعرض نفسه الى الحلف حتي يكون في محل رضا الله، مشيرًا إلى أن الإنسان الذي يقسم اليمين عليه كفارة والكفارة هي إطعام 10 مساكين.