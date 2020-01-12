“استقرار حتى نهاية الأسبوع”.. “الأرصاد” تعلن حالة الجو

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى ظهور الشبورة صباحا وقد تصل إلى الضباب على بعض المناطق.

وأوضح شاهين، في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة سوف ترتفع تدريجيا بداية من مطلع الأسبوع الجاري، لتسجل بنهاية الأسبوع 20 درجة على القاهرة بعد أن وصلت لـ15 درجة خلال الأيام الماضية، إضافة إلى أن تواجد فرص أكبر في سقوط الأمطار والتقلبات الجوية الأسبوع المقبل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وقد تصل إلى الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

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وناشد المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات من البرودة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة واتباع إرشادات المرور وتجنب السرعة الزائدة على الطرق خاصة الزراعية تجنبا للشبورة.