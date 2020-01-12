رئيس مجلس النواب يحسم الجدل بخصوص إمكانية تحول الحكومة إلى الدعم النقدي

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حسم علي عبد العال رئيس مجلس النواب كل الجدل القائم في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص إمكانية تحول الحكومة المصرية إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني بناءً على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير التموين بذلك الشأن.

وأكد الدكتور علي عبد العال خلال حديثه في جلسة اليوم الأحد في مجلس النواب في إطار رده على النائب سيد عبد العال أحد أعضاء مجلس النواب، أن هذه التصريحات التي أدلى بها وزير التموين غير مقبولة على الإطلاق في الوقت الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن مثل ذلك النوع من التصريحات لا يُراعي تماماً مصالح المواطنين والشعب المصري، وخاصة في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة في الآونة الأخيرة على كافة المستويات.

وشدد علي عبد العال في حديثه على أن الدعم العيني مستمر بدون أي تغيير على الإطلاق في منظومته، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحالة الوحيدة التي سوف يتم فيها التحول إلى الدعم النقدي ستكوون من خلال مجلس النواب من خلال التحاور والنقاش مع أعضاء المجلس وممثلي الشعب.

وأضاف أيضاً أن تحول الحكومة في أي وقت من نظام إلى أي نظام آخر على مستوى الدعم سواء كان نقدي أو غيره، لن يتم إلا من خلال مجلس النواب وقاعة البرلمان المصري نظراً لكونها تتشكل من ممثلي الشعب المصري في نهاية المطاف.

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