عبدالعال: القوات المسلحة الدرع والسيف لحماية مصر.. وجاهزين لمواجهة المخاطر

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أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مصر لا تسعى للحلول العسكرية بديلا عن السياسية، ودائما تفضل المصالح السياسية، ولكنها لا تخشى الحلول العسكرية حال تطور الأمر إلى المساس بأمنها وسلامتها القومية.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم، أن مصر سبق وحذرت مرارا وتكرارا من مخاطر الحلول العسكرية في سوريا واليمن، والتي لا تزال قائمة حتى الآن دون توفر حل سياسي، كما أن مصر دعت كل القيادة الليبية للحوار سابقًا بما فيها فايز السراج وطرحت حلا سلميا للأزمة الليبية، موضحًا أن التدخلات الخارجية قائمة على المصالح وليست في صالح الوطن العربي وأبناءه غير أن عدد من القيادات السياسية في المنطقة اختطفوا على يد جماعات إرهابية في طرابلس ولا يزالوا أسرى لديهم حتى الآن وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى الجانب التركي الذي يهتم بإشعال الأزمات في الشرق الأوسط.

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وأوضح أن مصر تسعى للحلول السلمية في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك 5 دول خارجية اجتمعوا أمس في مصر لبحث حلا سلميا في ليبيا، كما أن مصر تجري اتصالات عديدة مع الدول الأخرى لإنهاء الأزمة دون إراقة دماء، مشيرًا إلى حضوره اجتماع مجلس الأمن القومي وما ترتب عليه من متابعة حثيثة للموقف الليبي مشددا على أن ما تتمناه وتسعى إليه مصر هو عودة جميع الأطراف إلى الرشد والصواب والحفاظ على الأرواح، كما وجه رسالة للمصريين شدد فيها على أن القوات المسلحة هي الدرع والسيف لهذا الوطن الآمن وعلى استعداد دومًا لمواجهة أي مخاطر تمس الأمن القومي المصري.