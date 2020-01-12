ساويرس يؤكد استمرار ارتفاع أسعار الذهب بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أكد نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف أن أسعار الذهب سوف تواصل الارتفاع بشدة في المرحلة القادمة، بسبب القرارات غير المنضبطة التي دائماً ما يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح نجيب ساويرس خلال تصريحات تلفزيونية أن ارتفاع أسعار الذهب سواء في مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم سوف يظل مُرتبطاً بدرجة كبيرة ببقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه كرئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

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وأشار أيضاً إلى أن النزاع الأمريكي الإيراني جعل العديد من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون لحيازة أكبر قدر ممكن من الذهب، حتى يكون ذلك بمثابة الملاذ الأمن بالنسبة لهم في حالة حدوث أي طارئ في المستقبل القريب.

وشدد ساويرس في حديثه على أن هذه الخطوة التي قام بها المستثمرون سوف تؤدي بالتالي إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب في كافة أنحاء العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن رئيس مجلس الوزراء المصري بات يلعب دوراً هاماً في الآونة الأخيرة من أجل حل كل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمر المصري.

وأضاف أيضاً أن تشكيل لجنة خاصة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء من أجل حل مشاكل جميع المستثمرين، سوف يكون دافعاً لكل مستثمر من أجل تنشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة خاصة.

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