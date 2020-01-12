مجلس النواب يوافق على إعداد مشروع قانون بخصوص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

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وافق مجلس النواب المصري في اجتماعه اليوم الأحد مع الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون، وذلك بخصوص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من 1 يوليو في عام 2006 أي ما يُعادل زيادة حوالي 80%.

ومن المقرر أن تقوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على إعداد مشروع قانون ثم تقديمه إلى البرلمان المصري، من أجل مشكلة الحكم القضائي المتعلق بالعلاوات الخمس وإعادة تسوية أجر أصحاب المعاشات بعد حساب هذه العلاوات.

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وقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة طلب إحاطة اليوم إلى مجلس النواب، بسبب رفض وزيرة التضامن الإجتماعي تنفيذ حكم المحكمة الإدارية المتعلق بإعادة تسوية أجر أصحاب المعاشات بعد حساب العلاوات الخمس بداية من عام 2006.

ولم يقتصر الأمر فقط على النائبة سولاف، بل قدم أيضاً طلب إحاطة إلى مجلس النواب بنفس الشأن كلاً من النائب محمود عطية، إضافة إلى النائب محمد أحمد فؤاد، على أمل أن يُساهم ذلك الضغط في قيام وزارة التضامن الإجتماعي بضم العلاوات الخمس إلى أصحاب المعاشات في نهاية المطاف.

ومن جانبه، شدد النائب عبد الفتاح محمد على ضرورة إيجاد حلول سريعة من أجل صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، وخاصة وأن رئيس الجمهورية بنفسه هو من حسم القضية وأكد صرف هذه العلاوات لكافة أصحاب المعاشات، إلا أن وزارة التضامن الإجتماعي لم تصرف أي شيء حتى الآن لجميع المواطنين المحالين على المعاش.

وأشار أيضاً إلى أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه اليوم على مجلس النواب من شأنه أن يجعل عملية صرف العلاوات الخمس تتم بشكل سريع ومنظم، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من الاستفادة من هذه العلاوات الخمس في أقرب وقت ممكن.

على صعيد متصل، أضاف النائب محمد وهب الله أن هذه القضية تخص الملايين من المصريين من أصحاب المعاشات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع كان في منتهى السعادة بعد تدخل رئيس الجمهورية والإعلان عن ضم الخمس علاوات إلى أصحاب المعاشات، إلا أن الحكومة المصرية فاجأت الشعب المصري ولم تقم بصرف هذه العلاوات حتى الآن.

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