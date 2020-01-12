إثيوبيا تؤكد إمكانية تدخل جنوب أفريقيا لحل أزمة سد النهضة مع مصر

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أكدت دولة إثيوبيا إمكانية الاستعانة بدولة جنوب أفريقيا من أجل لعب دور الوسيط بينها وبين مصر، من أجل حل أزمة سد النهضة إضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي على كافة المعطيات من أجل مراعاة مصالح مصر المائية.

وأوضح آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي اليوم الأحد رفقة رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، أن الأخير سوف يتدخل بنفسه في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا المرحلة القادمة من أجل حل أزمة سد النهضة.

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وأشار أيضاً إلى أن الاستعانة برئيس جنوب أفريقيا على وجه التحديد جاء نظراً لكونه سوف يكون الرئيس القادم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السنوات القادمة.

على صعيد متصل، شدد رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده سوف تلعب دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بسد النهضة وأيضاً حفظ المصالح المائية لكل الدول المعنية بنهر النيل.

وأضاف أيضاً أن رئيس جمهورية مصر العربية سبق وأن أكد له استعداد مصر للدخول في مفاوضات من جديد مع إثيوبيا، حتى يتم إنهاء الأزمة والمحافظة على حقوق مصر المائية في نهر النيل.

يُذكر أن وزير الري المصري سبق وأن أعرب عن تفاؤله بعد الاجتماع الأخير مع إثيوبيا، بالرغم من عدم التوصل وقتها إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أنه أكد أن كل القضايا باتت واضحة أمام أعين الجميع وخاصة عملية ملء سد النهضة.

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