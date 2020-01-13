“الأوقفاف” تعلن عن شرائح مستحقي المساعدات المادية والعينية وشروطها

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نشرت وزارة الأوقاف، شروط استقبال طلبات تقديم المساعدات العينية والمادية، للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمتزوجين وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المساعدات سوف تقدم على 4 مرات خلال العام وهم عيد الفطر وعيد الأضحى والفصل الدراسي الأول والثاني، على أن تحدد إدارة البر حجم المساعدات من خلال إجراء بحثا اجتماعيا في المديريات التابعة للمحافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان عنها، أن إعانات في حالات الوفاة والطلاق والزواج “بشرط ألا يمر على قسيمة الزواج أكثر من 6 أشهر، بينما تتراوح إعانة الزواج بين 3000 و3500 جنيه.

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وأشارت إلى أن إعانات الفقراء والمحتاجين تبلغ 6 ملايين جنيه، بما يعادل 24 مليون جنيه سنويًا، على أن تصل المساعدات العينية إلى 300 مليون جنيه وذلك متمثلة في مبادرات الوزارة وبينها “سكن كريم” و”نور حياة” إلى جانب تبرعات صندوق المعاقين.

وأوضحت أن المساعدات تقدم للفقراء ممن ينطبق عليهم الشروط التالية وهي، ألا يكون المتقدم يحصل على معاش “تكافل وكرامة”، إلى جانب عدم امتلاك أرض زراعية، ويقدم شهادة بحث اجتماعي من إدارة الأوقاف التابع لها، وللحصول على معونة الزواج فيجب ألا يمر على وثيقة زواجه 6 أشهر، وللحصول على إعانة وفاة يجب إحضار وثيقة الوفاة، وبالنسبة لإعانة المطلقين يجب الحصول على قسيمة طلاق.

وذكرت أن التقديم يكون من خلال مديريرة الأوقاف التي يتبع لها المتقدم في محافظته.