“صيادين البحر الأحمر”: لم نعثر على صيادي الغردقة المفقودين

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قال غريب صالح رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر، إنه لم يتم اكتشاف مصير الصيادين المختفين على أحد شواطئ الغردقة حتى الآن، موضحًا أنهم اختفوا في ظروف غامضة على شواطئ مدينة الغردقة أثناء ذهابهم في رحلة صيد على متن مركب الصيد “سبيد بوت” بالقرب من جزيرة أبو رمادا جنوب مدينة الغردقة، من بينهم الريس ناجي، والذي يعتبر أقدم الصيادين.

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة “dmc”، أنه لم يتوفر أي معلومات حتى الآنعن الصيادين أو مركبهم المفقودة، مشيرًا إلى أنه أجرى زيارة للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، برفقة أسرة الحاج ناجي ووعدهم بتوفير طائرة أخرى غدًا للبحث عن الصيادين.

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وأوضح أن المحافظ تشاور مع عدد من الصيادين بشأن تحديد مناطق لحركة الطائرة غدًا للبحث عن الصيادين المفقودين، مشيرًا إلى أن الريس ناجي خرج من منزلهيوم الأحد 5 يناير الماضي، متوجها إلى جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وكان أخر اتصال به من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساءا.

وأضاف أن هناك صعوبة في العثور على المفقودين كون تلك المنطقة مفتوجة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها إضافة إلى

أن عمقها يتجاوز 200 متر بسبب سوء حالة الجو وارتفاع الأمواج.