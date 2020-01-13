خبير اقتصادي: انخفاض مؤشرات البطالة وزيادة النمو يدفع بزيادة الاستثمارات

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أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، أن زيادة النشاط الاقتصادي يأتي في ظل ارتفاع مؤشرات النمو التي بلغت 5.6% إلى جانب تراجع مؤشرات البطالة حتى 7.8 %، موضحًا أن البرنامج الإصلاحي بدأ في جني ثماره ودفع القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي والرواج في الأسواق بشكل إيجابي.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر قنوات التليفزيون المصري، اليوم، أن تراجع مؤشرات التضخم والبطالة مقابل زيادة مؤشرات النمو يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويعتبر العامل الأول في جذب الاستثمارات الخارجية إلى جانب عمل الحكومة بمجهودات كبيرة من أجل إزالة كافة العوائق أمام المستثمرين ما يجعل السوق المصرية أرض خصبة وهو ما يدفع بمزيد من الاستثمارات.

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