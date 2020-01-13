خبراء مائيون: الرئيس الإثيوبي يناور لإفشال اجتماع واشنطن

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بعد أن أعلن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس، عن مطلبه بشأن توسط رئيس جنوب إفريقيا بين إثيوبيا ومصر والسودان، خلال الجولة الأخيرة للمفاوضات المقررة في واشنطن فبراير المقبل، قال الدكتور ضياء القوصي خبير الموارد المائية، إن مطالب “آبي أحمد” بالتوسط من خلال رئيس الاتحاد الإفريقي مناورة جديدة منهم لتحقيق الضغط على مصر من أجل إفشال اجتماع واشنطن المقبل، مشيرا إلى أن الجانب المصري مصرا على مطالبه بشأن حقوقه في الأمان المائي.

وأضاف الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية في منظمة سيداري، مطالب إثيوبيا بشأن توسط مفاوض جديد محاولة استباقية من أجل إضاعة المزيد من الوقت، مطالبا بالرجوع إلى البند العاشر من إعلان المبادئ بشأن احتمالية إفشال اجتماع واشنطن.

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وفي ذات السياق، قال الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية في جامعة القاهرة، إن تصدير الرئيس الإثيوبي لمفاوض جديد يعتبر خدعة من أجل تجاهل تقريرهم السابق الذي وضعوه خلال الاجتماعات السابقة وهو ما يشير إلى النوايا السيئة للجانب الإثيوبي ونيتهم في إفشال مباحثات واشنطن كونها لا تثق في الجانب الأمريكي والبنك الدولي، ورئيسهم يعتزم إفشال الاجتماع، موضحًا أن آبي أحمد يرغب في أن يدخل بناء السد يونيو المقبل دون حل من أجل وضع الجانب المصري أمام الأمر الواقع.

جدير بالذكر أنه من المقرر، عقد اجتماعا ثلاثيا في واشنطن من أجل حل الخلافات بين الدول الثلاث في 15 يناير الجاري.