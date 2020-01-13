وزير الكهرباء يعلن موعد انتهاء تحصيل رسوم النظافة ضمن الفواتير

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بداية من شهر يونيو من العام الجاري سوف يسدد آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مرفقة بها رسوم النظافة.

وأوضح شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، أنه تم مناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة لكل من النواب إيهاب منصور، ورياض عبد الستار، وأحمد علي، وسلاف درويش، بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند “رسوم نظافة”: “مقتنعين إنه مش المفروض نحط رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وقالي 4 سنين بحاول افصلهم لأنها مش في صميم عملنا، والحمدلله نجحنا في ده وهتكون أخر فاتورة فيها رسوم النظافة في شهر يونيو 2020”.

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وأوضح شاكر، أنه بخصوص رسوم النظافة التي تم تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 فجرى توريد 97% منها لشركات النظافة، و3% مخصصة لصالح المصروفات الإدارية.