مصرع 5 وإصابة آخر في انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية

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تلقى قسم العطارين، بلاغًا بشأن وقوع حادث انهيار عقار بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم، الأمر الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، إثر انهيار عقار بشارع عبد المنعم في دائرة القسم، وانتقل اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ومأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الانهيار، وتبين بعد المعاينة انهيار بناء قديم مكون من 3 طوابق، صادر له قرارًا بالإزالة برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017.

وأمر اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، بنقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفى الأميري الجامعي.

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تحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة العطارين، بشأن مصرع (مصطفى أحمد يحي – 64 عامًا – على المعاش – مقيم شارع القمر في محرم بك)، (حسن عبد العزيز السيد – 69 عاما – نجار – مقيم بالجمرك – شهرته عادل الصفتي)، (علي محمد علي أحمد – 51 عاما – سائق – مقيم العصافرة قبلي)، (حسن حسين محمد بهنساوي – 57 عاما – صاحب محل أدوات كهربائية – مقيم العطارين)، (بخيت أحمد علام عبد الله – 60 عاما – عامل – مقيم محرم بك)، بينما أضيب (محمد الكومي محمد بدر – 54 عاما – مقيم شبراخيت في محافظة البحيرة)، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، جاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.