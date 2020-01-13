مصدر يكشف مصير رسوم النظافة بعد إلغاء تحصيلها مع “الكهرباء”

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أوضح مصدر حكومي، أنه من المقرر أن يتم تحصيل رسوم النظافة من خلال الوحدة المحلية التابعة للمحافظة، وذلك بعد قرار إلغائها من على فاتورة الكهرباء في يونيو المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن هناك مشروع قانون بشأن النظافة والمخلفات مقدم من وزارة البيئة، جاري مناقشته في مجلس النواب ومن المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القانون يتضمن آلية جديدة لتحصيل الرسوم وفقا لمنظومة النظافة الجديدة.

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وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن فصل فاتورة الكهرباء عن رسوم النظافة بداية من شهر يونيو من العام الجاري سوف يسدد آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مرفقة بها رسوم النظافة، موضحا خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، أنه تم مناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة لكل من النواب إيهاب منصور، ورياض عبد الستار، وأحمد علي، وسلاف درويش، بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند “رسوم نظافة”: “مقتنعين إنه مش المفروض نحط رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وقالي 4 سنين بحاول افصلهم لأنها مش في صميم عملنا، والحمدلله نجحنا في ده وهتكون أخر فاتورة فيها رسوم النظافة في شهر يونيو 2020”.