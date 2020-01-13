بيان هام وجديد من الجيش المصري بخصوص مناورة “قادر 2020”

Advertisements

أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً رسمياً وجديداً بخصوص مناورة “قادر 2020″، وذلك في إطار سعي الجيش المصري لإعادة التمركز وتأمين مختلف المصالح الاقتصادية للدولة المصرية.

وأكد البيان أن القوات الجوية عملت على إعادة التمركز للطائرات الخاصة بها في مختلف القواعد العسكرية، من أجل ضمان توفير الحماية الشاملة لجميع العناصر المشاركة في مناورة “قادر 2020″، وذلك على مستوى جميع الاتجاهات.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن إعادة التمركز يأتي من خلال تنفيذ بعض أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة، إضافة إلى القيام بعمليات الإسقاط لقوات المظلات، وأيضاً الحصول على الدعم الجوي لاستكشاف جميع البؤر والمخابئ الإرهابية.

وشدد البيان على أن العديد من الأنشطة قد تم تنفيذها في المنطقة الغربية العسكرية، وذلك على امتداد الحدود الساحلية والبرية بعد التعاون كافة الفروع الرئيسية لقوات حرس الحدود والقوات المسلحة المصرية.

إقرأ أيضاً: مصدر يكشف مصير رسوم النظافة بعد إلغاء تحصيلها مع “الكهرباء”