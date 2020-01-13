القبض على 4 طلاب في الدقهلية بسبب سرقة شبكة الواي فاي

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كشفت وزارة الداخلية اليوم عن التفاصيل الكاملة وراء عملية القبض على 4 طلاب لم تتخطى أعمارهم ال16 عاماً في محافظة الدقهلية، بسبب قيامهم بسرقة شبكة الواي فاي الخاصة بإحدى المدارس هناك في المحافظة.

وأكد اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومدير قطاع الأمن العام أن عملية سرقة 8 أجهزة “أكسس بوينت” من داخل مدرسة الكائنة بمحافظة الدقهلية، قد تمت بواسطة 4 طلاب من نفس المدرسة يصل عمر كل واحد منهم إلى 16 عاماً.

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وأشار أيضاً إلى أن عملية السرقة قد تمت بعد التعاون مع سائق “توك توك” يصل عمره إلى 16 عاماً أيضاً، وهو الأمر الذي كشفت عنه التحريات التي أجراها مركز شربين أمن الدقهلية الذي تلقى بلاغاً من مدير المدرسة بعد عملية السرقة.

وشدد اللواء علاء سليم على أن عملية السرقة لم يتم فيها كسر أي نافذة أو باب من الفصول التي كانت هذه الأجهزة متواجدة بها، حيث اعترف الطلاب باستعمال المواسير الخلفية للمدرسة من أجل الصعود إلى الفصول وسرقة الأجهزة، قبل أن يتم القبض على السائق الذي تعاون معهم واعترف هو الآخر بعملية السرقة.

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