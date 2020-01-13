وكيل الأوقاف يؤكد إجراء عملية الصيانة لمسجد في المنوفية بعد سقوط أجزاء منه

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أكد الشيخ أحمد عبد المؤمن العسيلي وكيل وزارة الأوقاف أن الوزارة سوف تُجري عملية الصيانة الكاملة من أجل ترميم مسجد سيدي خميس في محافظة الغربية، بعدما تساقطت بعض الأجزاء من المسجد عقب صلاة الفجر مباشرة اليوم الإثنين.

وقام العديد من أهالي محافظة المنوفية بالتوجه إلى مركز شبين الكوم عقب الانتهاء من صلاة الفجر مباشرة، من أجل الإبلاغ عن تساقط جزء من سقف مسجد سيدي خميس، مما يجعل المسجد مُهدداً بالسقوط على المصلين بداخله.

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وأشار وكيل وزارة الأوقاف أيضاً إلى أن الجزء الذي سقط من المسجد يعود إلى الجزء المغلق من المسجد، وبالتالي لا توجد هناك أي خطورة على أي شخص داخل المسجد، مشدداً في الوقت ذاته على أن عملية الصيانة سوف تتم بعدما تم الاتفاق مع مقاول جديد بدلاً من القديم الذي أراد الحصول على مبلغ كبير من المال.

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