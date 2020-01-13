مجلس النواب يوافق على 4 قرارات جمهورية .. تعرف عليها

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شهد اليوم الإثنين موافقة مجلس النواب المصري على 4 قرارات جمهورية جديدة تحت إشراف علي عبد العال رئيس البرلمان المصري، بعدما تم مناقشة هذه القرارات من طرف اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وإليكم الآن القرارات ال4 التي وافق عليها مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الإثنين:

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القرار رقم 660 لسنة 2019، الموافقة على ثالث التعديلات في اتفاقية تحفيز الاستثمار والتجارة في مصر، وهي اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا. القرار رقم 661 لسنة 2019، الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بين الحكومة وبين بنك الاستيراد الصيني، نظراً لكونه المقرض من خلال دفع مبلغ 461 مليون دولار. القرار رقم 662 لسنة 2019، الموافقة على الزيادة العامة في رأس المال المصرح به لبنك الإنشاء والتعمير، إضافة إلى الموافقة على الزيادة الاختيارية في رأس المال سواء للبنك أو حتى للصادرين. القرار رقم 663 لسنة 2019، الموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة لاتفيا وبين الحكومة المصرية، والتي تنص على الإعفاء من تأشيرات الدخول لأصحاب وحاملي جوازات الدبلوماسية

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