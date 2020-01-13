الأرصاد تُحذر من برودة الطقس فجر يوم غداً الثلاثاء .. الصغرى تصل إلى 8 !

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حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الشعب المصري بأكمله، بسبب انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من فجر يوم غداً الثلاثاء بشكل غير مسبوق على الإطلاق.

وأكد الدكتور محمد شاهين مدير الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل جنوني بداية من الساعة الثالثة فجر يوم غداً الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

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وأشار أيضاً إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى سوف تصل إلى 8 درجات للصغرى مقابل 19 درجة العظمى، أما محافظة سانت كاترين سوف تنخفض فيها الحرارة إلى درجتين فقط لا غير.

وشدد محمد شاهين في حديثه على أن درجات الحرارة سوف تعود إلى الارتفاع مرة أخرى بشكل تدريجي بداية من يوم الأربعاء القادم.

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