درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14/1/2020 في مصر والدول العربية

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في توقعاتهم لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير لعام 2020، إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب، مع انتشار الشبورة المائية صباحا، والتي تكون كثيفة وتصل للضباب ببعض المناطق، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، ومائلا للحرارة بجنوب الصعيد في فترات النهار، وشديد البرودة بفترات الليل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، لتنشط في الغرب، والتي تؤدي تلك الرياح لاضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في القاهرة والمحافظات

في القاهرة 10 19، وشبين الكوم 09 18، وطنطا 09 18، ودمنهور 10 18، والإسكندرية 10 19، وبلطيم 10 19، ومطروح 09 18، والسلوم 08 17، وسيوة 08 19، وبورسعيد 10 19، ودمياط 10 19، والزقازيق 10 19، والإسماعيلية 09 20، والسويس 11 20، والعريش 10 19، ورفح 09 18، ورأس سدر 12 20، ونخل 04 19.

وفي نويبع 14 21، وطابا 09 19، وكاترين 02 14، والطور 10 21، وشرم الشيخ 13 22، والغردقة 11 23، ومرسى علم 11 22، والفيوم 09 20، وبنى سويف 09 20، والمنيا 09 21، وأسيوط 08 21، وسوهاج 08 22، وقنا 07 23، والأقصر 07 24، وأسوان 08 24، وأبوسمبل 09 24، والوادي الجديد 09 23، وشلاتين 13 25، وأبو رماد 14 21، وحلايب 16 23، ورأس حدربة 16 20.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

في مكة المكرمة 18 30، والمدينة 09 32، والرياض 05 18، والمنامة 15 19، وأبوظبي 14 21، والدوحة 14 21، والكويت 07 16، ودمشق 01 11،وبيروت 13 17، وعمان 05 13، والقدس 07 13، وغزة 11 19، وبغداد 04 17، ومسقط 16 22، وصنعاء 03 23، والخرطوم 16 33، وطرابلس 12 15، وتونس 05 16، والجزائر 06 14، والرباط 06 18، ونواكشوط 14 27.