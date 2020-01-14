محامي شهيد الشهامة: نسعى لتوقيع أقصى عقوية على المتهمين

Advertisements

قال نضال مندور محامي محمود البنا، الذي قتل على يد زميله محمد راجح في القضية المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة، إنه يحاول الحفاظ على الحكم بالدرجة الأولى لتوقيع أقضى عقوبة على المتهمنين الثلاثة المشتركين في قتل “البنا”.

وأضاف المحامي في تصريحات له، أنه يحترم رأي القانون وينتظر رأي مجلس النواب على مطالبتهم بتعديل القانون، متمنيا أن يكون هناك تأجيلا من قبل المتهمين.

Advertisements

وشهد اليوم الثلاثاء مجموع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية فرضتها مديرية أمن المنوفية، منذ الساعات الأولى من الصباح، للاستعداد للجلسات الأولى للاستئناف بالقضية، والتي قتل خلالها الطالب محمد راجح زميله محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة، لمدافعته عن إحدى الفتيات.