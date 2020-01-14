عزل 17 راكبا بمطار القاهرة لعدم حملهم بطاقات الحمى الصفراء

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أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء، عزل 17 راكبا فور وصولهم من السودان، بجنسيات مختلفة، على عدة رحلات جوية، لعدم حملهم البطاقة الخاصة بتطعيم الحمى الصفراء.

وقال مصادر بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إنه فور وصول الركاب بجنسيات مختلفة على متن عدة رحلات لمطار القاهرة الدولي، وأثناء تفتيش الأغراض، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 17 منهم البطاقة الخاصة بتطعيم الحمى الصفراء.

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وأضافت المصادر، أنه تم عزل الركاب لحين الكشف عليهم والتأكد من خلوهم من العدوى، وهم من جنسيات مختلفة، بينهم أمريكي وسوداني ومصري وسعودي وهولندي وبريطاني، وجميعهم بأعمار مختلفة أيضا.

وكلف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بنقل الركاب لمستشفى الحميات بسيارات إسعارف مطار القاهرة الدولي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم والتأكد من خلوهم من العدوى قبل دخولهم للبلاد.