ارتفاع درجات الحرارة غدا والأرصاد تنصح بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تسجل أعلى ارتفاعا لدرجات الحرارة غدا الأربعا، وتصل درجة الحرارة في فترة النهار لـ24، لتعود لمعدلاتها الطبيعة بعد غد الخميس.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبلغ ذروتها غدا، مناشدا المواطنين بعدن التخلي عن الملابس الثقيلة، فدرجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية بعد غد الخميس، كما أن هناك فرقا بين درجات الحرارة في فترات النهار، والدرجات الصغري في فترة الليل.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا في حالة الطقس، مع وجود الشبورة الكثيفة في ساعات الصباح، خاصة بالطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، والتي تصل لحد الضباب في بعض المناطق.

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وقال “شاهين”، إن هناك توقعات بفرص لسقوط الأمطار الخفيفة، مع عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بعد غد الخميس، على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنخفض درجة الحرارة بالقاهرة لتصل لـ19 درجة في فترة النهار، وتصل لـ17 درجة مساء يوم الجمعة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في توقعاتهم لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير لعام 2020، إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب، مع انتشار الشبورة المائية صباحا، والتي تكون كثيفة وتصل للضباب ببعض المناطق، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، ومائلا للحرارة بجنوب الصعيد في فترات النهار، وشديد البرودة بفترات الليل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، لتنشط في الغرب، والتي تؤدي تلك الرياح لاضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.