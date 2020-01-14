تشييع جثمان نجل مايا مرسي من مسجد السيدة نفيسة

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شيعت ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة أمين تامر، ابن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي توفى فجر اليوم، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة.

وانهارت الدكتورة مايا مرسي خلال الجنازة وفقدت الوعي، وساندها من كانوا حولها، ومنهم الدكتورة غادو والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والتي حاولت إبعاد المحيطين بها.

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وشهدت صلاة الجنازة، حضور العديد من الشخصيات، ومنها محمد منار عنبة وزير الطيران، وعلي مصلحي وزير التموين، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وأيضا عدد من الفنانين بنهم الفنان هاني سلامة.

وكان المجلس القومي للمرأة، كتب على صفحته صباح اليوم، بيانا ينعى به نجل الدكتورة مايا مرسي، وجاء بالبيان: ” توفى إلى رحمة الله تعالي أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة والذى وافته المنية مساء أمس وستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة”.

وقدم المجلس وأعضاءه بالبيان، تعازيه للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، متمنيا أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهمها الصبر والسلوان.