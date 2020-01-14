تصل لـ500 ألف جنيه.. برلماني يقترح تغليط عقوبة التحرش بالسجن والغرامة

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تقدم النائب البرلماني ماجد طوبيا، بمقترح لتغليظ عقوبة التحرش بالقانون المصري، لتصل للغرامة والحبس في نفس الوقت، وحدد مبلغ الغرامة لترتفع وتصل لـ 500 ألف جنيه، حتى يكون قانونا رادعا لمنتع انتشار ظاهرة التحرش، والتي وصفها أنها تؤرق المجتمع المصري، بحسب قوله.

وقال البرلماني في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن أسباب التحرش عدة، ومنها أسباب متعلقة بمستوى الأخلاق وهذا الأمر يعود للأسرة، ولابد من التصدي لتلك الظاهرة، والتي أصبحت تنتشر بكثرة خلال الفترة الأخيرة، ووضع قوانين رادعة لها للحد من انتشارها.

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وأضاف البرلماني في بيانه، أن للأسرة دور كبير أيضا في وقف التحرش عند الاهتمام بالتنشئة السليمة للأبناء، مشيرا إلى أن مصر سابقا كانت لا تعاني من تلك الظاهرة المنتشرة بكثرة مؤخرا، وكان يعرف عن المجتمع المصري مصطلحات وصفات عدة، منها الشهامة والرجولة، وحماية الفتيات والسيدات.

وطلب النائب في بيانه، بضرورة إعادة النظر على المحتوى المقدم من البرامج التليفزيونية، والأعمال الفنية التي تعرض على الشاشات المختلفة، والتي ينتشر بها العديد من الألفاظ والمشاهد الخارجة، التي لا يصح عرضها، وتفعيل دور الرقابة على تلك المواد المقدمة للجمهور، والتي تصل للشباب، والتأكيد على الاستغلال الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة، وحسن استخدام وسائل وبرامج التواصل الاجتماعي.