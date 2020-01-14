منصة إلكترونية جديدة لعرض المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية

Advertisements

قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا التنسيق لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لاستهداف جميع المنتجات المصرية، وعرضها في كتالوج إلكتروني.

وأضاف الوزير، خلال لقاء جمعه بنيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، لبحث سبل التعاون، أن هذا يأتي ضمن مبادرة “جسور”، التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال لدعم التجارة الخارجية، وفي مرحلتها الأولى تهدف لتسهيل التجارة بين مصر و10 من دول إفريقيا، لزيادة الصادرات المصرية في السوق الإفريقي.

Advertisements

وخلال اللقاء، تناول الوزيران، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، واستغلال الأراضي غير المستغلة، وتخصيصها لإقامة ورش للصناعات الصغيرة، والتي تساعد في خلق فرص عمل للشباب، وتدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشارت نيقين جامع، إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين الوزراة وكافة الوزارت المعنية لزيادة الإنتاجية والصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكدت نيفين جامع في نهاية اللقاء، أنها تسعي لتحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرة “جسور”، التي تدعم زيادة الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، والتي تهتم بصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.