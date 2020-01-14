مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

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أعلن مجلس النواب المصري موافقته على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وجاءت موافقة أعضاء المجلس بالتصويت، والذي أظهر موافقة ثلثي أعضاء المجلس لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد، ومن المقرر بدء العمل به في 27 يناير الجاري.

وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من أعضاء البرلمان بجلسة الأمس، الحضور لجلسة اليوم الثلاثاء، للتصويت على مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة بالبلاد.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الطوارئ في مصر منذ عام 2017، بعد هجومين على كنيتسيت بمحافظتي طنطا والإسكندرية، ومنذ ذلك الحين تجدد حالة الطوارئ كل 3 أشهر.