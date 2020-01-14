وزارة التضامن تتفق مع وزارة التعليم على شروط صرف معاش تكافل

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أكدت وزارة التضامن الإجتماعي في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء أنها قد اتفقت على عدة شروط مع وزارة التربية والتعليم، من أجل تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه بينهما لصرف معاشات تكافل للأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الحياة.

وتعمل وزارة التضامن الإجتماعي على توفير معاش تصل قيمته إلى 425 جنيهاً لكل أسرة لديها أطفال في المدارس، من أجل مساعدة الأهالي على تربية أبنائهم بطريقة صحيحة وسليمة، كما يتم منح كل التلاميذ لهذه الأسر منحة شهرية من الوزارة لمساعدة كل طالب على تحمل تكاليف المدرسة.

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وتتمثل هذه المنحة التي يحصل عليها التلاميذ في كلاً من: 60 جنيهاً لكل طفل من أطفال المرحلة الابتدائية / 80 جنيهاً لكل طفل من أطفال المرحلة الإعدادية / 100 جنيهاً لكل طفل من أطفال المرحلة الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التضامن الإجتماعي أن الشروط التي وضعتها سوف يتم تطبيقها عن طريق التعاون مع عدة مؤسسات في الدولة، والتي تتمثل في كلاً من وزارة التربية والتعليم / الأزهر الشريف / وزارة الصحة.

وإليكم الآن شروط معاش تكافل التي اتفقت وزارة التضامن الإجتماعي مع وزارة التربية والتعليم على تفعيلها:

حضور أطفال أسر معاش “تكافل” إلى المدرسة بنسبة 80% بصفة شهرية. حضور والدة الأطفال إلى 3 جلسات على أقل تقدير في المدرسة من أجل الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالتوعية الصحية، إضافة إلى معرفة البرنامج الخاص بتطعيمات الأطفال حتى سن 6 سنوات.

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