مجلس النواب يُعطي موافقته على ضم حسابات الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة

Advertisements

أعطى مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال موافقته بالأغلبية خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية، والمتعلق بضم جزء من حسابات الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة.

ويتمثل ذلك الجزء من حسابات الصناديق في كلاً من: الوحدات ذات الطابع الخاص / أرصدة الصناديق / فوائض الهيئات العامة / الحسابات الخاصة.

Advertisements

وينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية على ضم ذلك الجزء بالنسب التالية:

5 % من أرصدة الصناديق التي تتخطى قيمتها 5 مليون جنيه ولا تزيد قيمتها عن 7 مليون و500 ألف جنيه.

10 % من أرصدة الصناديق التي تتخطى قيمتها 7 مليون و500 ألف جنيه ولا تزيد قيمتها عن 15 مليون جنيه.

15 % من أرصدة الصناديق التي تتخطى قيمتها 15 مليون جنيه.

إعفاء الصناديق التي تصل قيمتها إلى 5 مليون جنيه أو أقل.

وتم استثناء بعض الحسابات من هذه المادة التي أوضحنا لكم النسب الخاصة بها، حيث تمثلت هذه الحسابات على النحو التالي:

المستشفيات الجامعية / صناديق تحسين الخدمات الصحية / مشروعات الإسكان الإجتماعي / صناديق الرعاية الإجتماعية والصحية / المشروعات الممولة البحثية / الاتفاقيات الدولية / التبرعات والمنح / المراكز العلمية والبحثية.

إقرأ أيضاً: وزارة التضامن تتفق مع وزارة التعليم على شروط صرف معاش تكافل