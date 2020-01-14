عاجل: حريق هائل في عائمة بكورنيش الجيزة.. والحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات إطفاء

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نشب حريق هائل في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بالجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، إشارة من شرطة النجدة جاء مفادها بنشوب حريق هائل في إحدى العائمات بدائرة قسم الجيزة.

وقام اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي بالتنسيق مع لنشات الإطفاء النهرى.

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وقامت قوة من قسم شرطة الجيزة بالانتقال إلى مكان الحريق، وفرضت طوقا أمنياً بالاشتراك مع شرطة المرور، وذلك لتهسل مهمة رجال الإطفاء في مكافحة النيران.