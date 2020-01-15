وزير النقل: نتحصل على سدس تكلفة الرحلة فقط بعد زيادة تذاكر القطارات

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أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن تكلفة تشغيل مترو الأنفاق تعادل ما يقرب من 6 أضعاف قيمة التذكرة الموجودة حاليا، موضحًا أن تكلفة الرحلة الواحدة من رمسيس إلى منوف وطنطا تتكلف نحو 36 ألف جنيه للرحلة الواحدة، وما يتحصل عليه الهيئة من قيمة التذاكر هي 3 آلاف فقط وبعد زيادة قيمة التذكرة أصبحت 6 آلاف فقط.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية، عبر “سكاي نيوز”، أن الحكومة تتحمل أعباء مادية ضخمة بين فارق تكلفة الرحلة والتذاكر مشيرًا إلى أن وزارة النقل خدمية ومستمرة لدعم المواطن المصري وخدمة في كافة الأوقات.

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