السيسي يفتتح قاعدة “برنيس الجنوبية” في البحر الأحمر

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دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قاعدة “برنيس الجنوبية” التابعة للقوات المسلحة المصرية، جاء ذلك في حضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأ حفل الافتتاح بتقديم عروض عسكرية ومناورة تعتبر هي الأكبر في تاريخ القوات العسكرية المصرية تحت شعار “قادر 2020″، والتي شارك فيها حاملة المروحياة ميسترال وعدد من السفن القتالية وغواصات وقوات إنزال برمائي وعدد من المقاتلات الجوية متعددة المهام والمروحيات الهجومية التابعة للقوات الجوية المصرية.

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جدير بالذكر أن قاعدة برنيس الجنوبية أقيمت على مساحة تبلغ نحو 150 ألف فدان، وتقع القاعدة جنوب البحر الأحمر، بدأ العمل فيها منذ عام، كما أنها تضم قاعدة جوية وبحرية إلى جانب مستشفى عسكري ورصيف بحري، ولديها عدد من الممرات الجوية يصل طولها إلى نحو 3 ألاف متر وعرض يصل إلى 45 مترا، ويعتبر الرصيف البحري بها الأكبر حيث يصل طوله إلى نحو ألف متر وعمقه إلى 15 مترتحت سطح البحر، كما أنه أنشيء بداخلها عدد من ميادين الرماية والتدريب ومباني إدارية وسكنية.

ومن المقرر إنشاء ميناء تجاري يصل طوله إلى 1200 متر وعمق 17 مترا بالقرب منها ، كما أنه جاري العمل على إنشاء عدد من المباني الملحقة بها، وتهدف تلك القاعدة إلى تنويع التمركز الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية على السواحل الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور قناة السويس والبحر الأحمر والمناطق الاقتصادية.