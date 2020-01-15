لماذا سميت قاعدة برنيس الجنوبية بـ”الربة المنقذة”

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أوضح الدكتور أحمد خفاجة أستاذ التاريخ اليوناني الروماني، أن إطلاق اسم برنيس على المدينة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، نسبة إلى زوجة بطليموس الأول الملك الذي حكم مصر بعد الإسكندر الأكبر، وهو مقدوني وزوجته كانت تدعى برنيسوهي ابنة أحد ملوك مقدونيا، كما أن المصريين أطلقوا عليها بعد موتها إله “الربة المنقذة”.

وأضاف خفاجة، أن اسمها الأصلي هي برنيكى ويكتب بالإنجليزية برنيسى، وهي أول ملكة مقدونية جلست على كرسي العرش في مصر، موضحًا أنها تزوجت بطليموس الأول سنة 316 قبل الميلاد، وتوفيت في 221 قبل الميلاد وهي أحد أبرز الملكات المقدونيات ووالدة بطليموس الثاني واسمه الأصلي “فيلادلفوس” وتعني “محب أخته”، وهو الذي أطلق الاسم على المدينة التي كان بها أحد أهم المعابد المصرية القديمة وهو معبد سميراميس وفي عام 275 قبل الميلاد أصبحت المدينة بها أحد أهم الموانيء التجارية وقتها.

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