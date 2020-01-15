“انقلاب أتوبيس الأطباء”.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 في حادث قرب حلوان

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شهد الطريق الإقليمي بالقرب من حلوان، حادث مأسوي أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 17 آخرين إثر حاث تصادم سيارة مكروباص تحمل 19 طبيبا لحضور تدريب طبي تابع لوزارة الصحة من المنيا إلى القاهرة، مع أخرى ربع نقل.

وعلى الفور نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان العام و15 مايو، ومستشفى معهد ناصر، من أجل علاج الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي.

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وقال مصدر في وزارة الصحة، أنه تم إحالة بعض الحالات إلى الرعاية الحرجة بمستشفى 15 مايو، وباقي الإصابات التي تراوحت بين بسيطة ومتوسطة بينها كدمات وسحجات وكسور مضاعفة، تم توزيعها على المستشفيات الأخرى.

ويرصد الكشف التالي الإصابة وأماكن تواجدهم:

