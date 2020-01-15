الرئيس الإسرائيلي يُهنئ مصر ورئيسها ببدء توريد الغاز الطبيعي إلى مصر

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حرص الرئيس الإسرائيلي رفلين على إرسال برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بدء عملية توريد الغاز الطبيعي إلى مصر عبر حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى المرافق المصرية.

وأكد الرئيس الإسرائيلي خلال هذه البرقية أن إسرائيل تعيش اليوم يوماً تاريخياً مثلما هو الحال تماماً بالنسبة إلى مصر، بسبب بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى أرض مصر العامرة.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز من العلاقات بين البلدين التي امتدت منذ 40 عاماً، وهو الأمر الذي سوف يُساهم بدون أدنى شك في نشر المزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن توريد الغاز الطبيعي إلى مصر اليوم سوف يفتح الباب أمام إمكانية الدخول في علاقات أخرى في المستقبل القريب مع دول أخرى عربية في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون السياسي والأمني المتكامل مع الحكومة المصرية.

وفي ختام حديثه، أضاف أن ما حدث اليوم سوف يعود بفائدة كبيرة للغاية على إسرائيل من الناحية الاقتصادية، نظراً لأن ذلك سوف يُساهم في نجاح إسرائيل في نقل كميات كبيرة من الغاز إلى قارة أوروبا عبر حقول الغاز المصرية.

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