عاجل: واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء 15 يناير 2020، أنها قامت بالتواصل وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان قد توصلوا لاتفاق مبدئي في واشنطن بشأن تعبئة خزان سد النهضة على مراحل، وذلك بحضور وزير الخزانة الأميركي، ورئيس البنك الدولي، الذين شاركوا بصفة مراقبين.

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وجاء في البيان أن وزراء الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا قد أشاروا إلى أن تنفيذ مراحل تعبئة سد النهضة سوف تتم وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية لنهر النيل الأزرق وأهداف إثيوبيا مع مراعاة احتياجات كل من مصر والسودان خلال فترات الجفاف.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاع لأي خلافات قد تظهر في المستقبل.

وجاء في مسودة بيان اجتماع سد النهضة أن وزراء من أميركا ومصر وإثيوبيا والسودان قد اتفقوا على الاجتماع يومي 28 و29 يناير بواشنطن لوضع آخر اللمسات على الاتفاق الشامل بشأن ملء وتشغيل خزان سد النهضة، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المقبلة.

وأضافت المسودة أن عملية تعبئة خزان سد النهضة سيتم خلال موسم الأمطار بشكل عام بداية من شهر يوليو إلى أغسطس وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم حساب التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.

وجاء بالمسودة أن المرحلة الأولى لملء خزان سد النهضة تستهدف الوصول لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء وسيجري توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان.

ويدرك الوزراء الفوائد الإقليمية الهامة، التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي، التي يمكن أن تنجم عن تشغيل السد الإثيوبي.

وأكد وزراء الخارجية من جديد أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق.

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