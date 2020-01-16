وزيرة الهجرة تعلق على وقف إعدام مصري في السعودية

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وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الشكر للمملكة العربية السعودية، والمحكمة العليا السعودية، عقب قرارها بالموافقة على طلب النيابة العامة السعودية بإعادة فتح ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على مواطن مصري يدعى علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى.

وشكرت وزيرة الهجرة، في بيان عنها، جهود النائب العام المستشار حماده الصاوي في إعادة فتح قضية علي أبوالقاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي من أجل الوقوف على تطورات القضية والدفع بها في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة بشأن التنسيق ومتابعة الملف، وجاء ذلك الاجتماع على هامش لقاء النائب العام نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، والذي استعرض فيه طرق التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة محتويات المستجدات التي كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية المرتبطة بالواقعة.

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وأكدت أن السفارة المصرية في السعودية قدمت مجهودات حثيثة ووقفت على كافة مستجدات القضية وتابعت باستمرار مجريات الأحداث، موجهة الشكر إلى النيابة العامة السعودية التي راعت كافة جوانب القضية وطلبات الجانب المصري خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن إعادة النظر في القضية من جديد.

وأقدمت مكرم، كافة الشكر والاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مؤكدة على استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.