وزير البترول السابق يوضح تفاصيل استقبال الغاز الإسرائيلي في مصر

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أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن استقبال مصر للغاز الإسرائيلي لا يعني أن مصر تستورده لصالحها، ولكنه مجرد اتفاق بين شركات خاصة من أجل استيراده بغرض إسالته في محطات الإسالة المصرية، وإعادة تصديره مرة أخرى لأوروبا، جاء ذلك عقب إعلان مصر وإسرائيل في بيان مشترك، أمس، بدء استقبال الغاز الإسرائيلي رسميا عبر خط غاز شرق المتوسط من أجل إسالته وتصديره للدول الأوروبية.

وأوضح البيان، أن ذلك التعاون في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وقال كمال، في تصريحات صحفية، إن ذلك الاتفاق وقع بين شركات خاصة على أن يسمح فقط بمرور الغاز الإسرائيلي عبر الشبكة القومية لمصر، ويصل إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط، ومن ثم تصديره إلى الدول الأوروبية، جاء ذلك بعد اكتشاف إسرائيل كميات كبيرة من الغاز ورغبت في تصديرها إلى العالم، وسمحت مصر باستقبال الغاز وإسالته عبر مصانعها ومروره في الاتجاهين من وإلى إسرائيل.

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وأوضح أن مصر سوف تحصل على الغاز بأسعار مميزة حال احتاجت له بدلا من استيراده من دول أخرى بأسعار مضاعفة.