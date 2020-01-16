“مياه الجيزة” توضح أماكن انقطاع وضعف المياه الجمعة المقبلة

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قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، إن المياه سوف تكون ضعيفة في عدد من المناطق التالية، وهي جنوب الجيزة، والطالبية وفيصل والهرم ومتفرعاتهم، على أن تكون تلك المدة تصل إلى نحو 8ساعات من الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتى الساعة 6 صباح السبت المقبل، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وناشدت الشركة، وفقا لبيان عنها، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أعلنت عن توفير سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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