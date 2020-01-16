إصابة 8 طلاب بحروق “مياه نار” إثر مشاجرة في الغربية

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ورد بلاغ لشرطة مركز سمنود في الغربية، بشأن إصابة 8 طلاب إثر مشاجرة بـ”مياه النار” نشبت بين عدد من طلاب مدرسة ثانوي صناعي، ونقل المصابين إلى إحدى المستشفيات على خلفية إصاباتهم بحروق بالوجه والرأس.

وقالت التحريات في الغربية،إن المشاجرة وقعت أمام المدرسة بين طرف أول 4 طلاب ومقيمين دائرة المركز وطرف ثان طالبان مقيمان في مدينة سمنود، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على أطراف المشاجرة واعترفوا بوقوع مشادة كلامية بينهم أثناء الدراسة، تطورت لمشاجرة استخدم إثرها اثنين من طرفي المشاجرة “ماء نار” ألقوه على الطرف الثاني، ما أسفر عن الإصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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