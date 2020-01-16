قطع المياه 4 ساعات عن مدينة برج العرب في الإسكندرية

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أعلن المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن قطع المياه عن المدينة بأكملها بدء من غدا الجمعة الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، على أن تكون فترة قطع المياه نحو 4 ساعات.

وأوضح بدوي، في بيان عنها، أن سبب قطع المياه بسبب توقفت محطات مريوط لانقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر جهد 16 ك.ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة، وهو ما يترتب عليه انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34 ساحلي حتى الحمام، ومدينة برج العرب الجديدة، والعامرية وتوابعها، والنهضة وبنجر السكر، وقرى شمال التحرير، والعشرة آلاف، والبذور والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، وقرى فرع 20.

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‎وناشد المواطنين بتدبير احتياجاتهم المائية خلال تلك الفترة موضحًا أنه سوف يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الـ24 ساعة من خلال الخط الساخن 15100.