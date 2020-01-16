“الأرصاد” تعلن عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد حالة من الطقس المضطرب خلال ال72 ساعة المقبلة، عقب موجه من الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الـ4 أيام السابقة.

وأوضحت “الأرصاد”، في بيان عنها، أنه من المقرر أن تهبط درجات الحرارة نحو 6 درجات مئوية، إضافة إلى توقعات بهطول الأمطار على السواحل الشمالية ووجه بحري، كما يقل في الأيام المقبلة نشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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وتوقعت الهيئة استمرار انخفاض درجات الحرارة السبت والأحد المقبلين، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى يومي السبت والأحد المقبلين، على أن يسود طقس مائل إلى البرودة صباحا وشديد البرودة ليلا بينما يسود طقس دافئ في جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلاً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة: