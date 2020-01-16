“كلوب” يستعد لاتخاذ قرارات حاسمة حال خروج محمد صلاح

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قالت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، إنه من المقرر خروج اللاعب محمد صلاح، من حسابات ليفربول الإنجليزي، مع بداية دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، موضحة أن صلاح مرتبط بتواجده في المنتخب الوطني المصري نظرا لمشاركته في بطولة كأس أمم الإفريقية.

وقال المدرب الألماني يورجن كلوب، إن هناك عدد من القرارات من أجل إنقاذ الفريق خلال انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، في 6 يناير الجاري وحتى 9 فبراير المقبل، ما سوف يتسبب في غيابه عن ليفربول خلالا بداية الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة، أن المدرب الألماني يورجن كلوب، رفض السماح لأي لاعب بالرحيل بعيدا عن “ليفربول” خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، بهدف الحفاظ على قدرات الفريق، إلى جانب أنه قرر التفاوض على جادون سانشو لاعب “روسيا دورتموند”، ومن المتوقع السماح له باللعب كبديل لمحمد صلاح في الموسم المقبل، كما أنه يدرس التعاقد مع في الموسم المقبل، إلى جانب إعطاء ديفوك أوريجي وفينالدوم وشيردان شاكيري فرصا من أجل إثبات أنفسهم.