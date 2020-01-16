الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات من انتشار فيروس غامض

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صرحت وزارة الصحة والسكان المصرية عن رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأقسام العاملة في مجال الحجر الصحي في جميع منافذ الدخول المختلفة إلى أراضي الدولة المصرية سواء من ناحية البر، أو البحر، أو الجو، وذلك على خلفية التحذيرات التي قد تم إطلاقها من قبل منظمة الصحة العالمية لجميع المستشفيات في العالم، التي تضمن ضرورة اخذ كافة الاحتياطات الطبية الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى بعد وجود اشتباه من خلال الاختبارات الطبية التي تمت على سلالة جديدة من الفيروس الذي يطلق عليه كورونا.

أعلن رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد أنه يتم مناظرة كافة المسافرين القادمين من الدول والمناطق التي قد ظهر بها الفيروس الجديد، وقد تضمن هذا الإجراء العزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، كما تم تعميم المنشور على كافة المنشآت الطبية والصحية على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد تضمن تعريف كافة الحالات والتعامل معها، مع ضرورة أخذ كافة الإجراءات الطبية الوقائية إلى مقدمي الخدمات الصحية.

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وأشار الدكتور علاء عيد خلال البيان الصادر عنه اليوم أن وزارة الصحة والسكان قد قامت برفع حالة الاستعدادات القصوى، بالإضافة إلى أخذ إجراءات مكافحة العدوى، وتجهيز كافة الأقسام الخاصة بالعزل في مستشفيات الحميات المنوط لها أن تتعامل مع الحالات المشتبه بها، مع العمل على تنشيط الإجراءات الطبية من أجل رصد أمراض الجهاز التنفسي الحاد، والعمل على رفع درجة الوعي الطبي، ومتابعة الموقف الخاص بالوباء العالمي على مدار الساعة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن إنتشار حالات التهاب رئوي يصل عدد إلى 41 حالة منها حالة وفاة واحدة إلى الوقت الراهن، وجاري العمل على تأكيد إصابة الحالات بفيروس كورونا المستجد nCOV في دولة الصين منذ يوم 7 من شهر يناير الجاري لعام 2020، ويعد فيروس كورونا الجديد هو فيروس مستجد ضمن مجموعة فيروسات كورونا التي تتضمن فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد MERS- CoV، وفيروس السارس.

كما صرحت السلطات الصحية في تايلاند عن وجود إصابة وحدة بفيروس كورونا المستجد في تاريخ الـ 14 من شهر يناير الجاري لعام 2020، حيث تبين أن الشخص المصاب هو مواطن من الدولة الصينية، وجميع الحالات المصابة ارتبطت بالتواجد بأحد أسواق الأسماك بمدينة ووهان الصينية، وبالتحديد في مقاطعة هوبي، وأكد منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد أي إصابات بين الفرق الطبية، ولا يوجد أي دليل يؤكد على انتقال الفيروس من إنسان لإنسان آخر إلى الوقت الراهن.

وقد أصدرت المنظمة العالمية منشوراً يعمل على تشجيع كافة دول العالم على مواصلة الاستعدادات القصوى من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، وأوضحت المنظمة أنه يجب على كافة ممارسي الخدمات الطبية والمسؤولين في مجال الطب والصحة تقديم كافة المعلومات إلى المسافرين من أجل تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي من خلال عيادات الحجر الصحي المتواجدة في المطارات والمواني.

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