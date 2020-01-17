درجات الحرارة اليوم الجمعة 17/1/2020 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة الموافق 17 يناير لعام 2020، طقسا مائل للبرودة شمال البلاد، ومائل للبرودة بشمال الصعيد أيضا، ومعتدل في جنوب الصعيد بفترة النهار، وشديد البرودة أثناء الليل، مع توقعات بسقوط أمطار بالوجه البحري والسواحل الشمالية، تمتد للقاهرة، وشمال الصعيد أيضا.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح أغلبها شمالية غربية، وتنشط تلك الرياح بأغلب الأنحاءـ وتتسبب في اضطراب في الملاحة البحرية، على كل من البحرين الأبيض والمتوسط.

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كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة لمضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، أما البحر الأحمر فتكون الرياح به معتدلة لمضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر أيضا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات، جاءت كالتالي:

في القاهرة 11 17، وشبين الكوم 11 17، وطنطا 10 16، ودمنهور 11 17، والإسكندرية 11 16، وبلطيم 12 16، ومطروح 11 14، والسلوم 10 13، وسيوة 12 16، وبورسعيد 12 19، ودمياط 12 18، والزقازيق 10 18، الإسماعيلية 10 19، والسويس 11 18، والعريش 10 19

وفي رفح 11 19، ورأس سدر 11 20، ونخل 04 16، ونويبع 14 20، وطابا 12 20، وكاترين 01 10، والطور 10 17، وشرم الشيخ 15 21، والغردقة 14 22، ومرسى علم 15 20، والفيوم 10 18، وبنى سويف 10 18، والمنيا 09 19، وأسيوط 06 18، وسوهاج 10 18، وقنا 10 19، والأقصر 11 20، وأسوان 12 21

وعن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم

في مكة المكرمة 20 31، والمدينة 14 26، والرياض 10 22، والمنامة 17 20، وأبوظبي 13 22، والدوحة 17 21، والكويت 15 22، ودمشق 03 11، وبيروت 12 17، وعمان 06 12، والقدس 07 11، وغزة 13 18، وبغداد 08 20، ومسقط 16 22، وصنعاء 05 26، والخرطوم 14 32، وطرابلس 07 16، وتونس 07 16، والجزائر 08 16، والرباط 06 20، ونواكشوط 17 28