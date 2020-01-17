سقوط أمطار بالقاهرة والجيزة.. وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة وصقيع غدا السبت

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سقطت أمطار بين غزيرة ومتوسطة بعدة مناطق صباح اليوم الجمعة 17 يناير لعام 2020، في محافظتي القاهرة والجيزة، وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم مستقرة مع توقعات بسقوط أمطار، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن توقعات سقوط الأمطار مستمرة حتى غدا السبت.

وأضافت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لها، أن هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة غدا السبت بالسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتؤثر على وسط وجنوب سيناء، والتي تمتد للوجه البحري وتصل لمحافظة القاهرة.، وتنخفض درجات الحرارة أيضا غدا السبت.

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وقالت “شاكر”، إن درجات الحرارة العظمى تتراةح غدا السبت بين 16 و17 درجة، وتصل الصغرى في الليل لـ9 درجات، وتصل درجات الحرارة للصقيع بوسط وشمال سيناء، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 4 و5 درجات، مما يساعد على تكون الثلوج بقمم الجبال.

وعن طقس اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة الموافق 17 يناير لعام 2020، طقسا مائل للبرودة شمال البلاد، ومائل للبرودة بشمال الصعيد أيضا، ومعتدل في جنوب الصعيد بفترة النهار، وشديد البرودة أثناء الليل، مع توقعات بسقوط أمطار بالوجه البحري والسواحل الشمالية، تمتد للقاهرة، وشمال الصعيد أيضا.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح أغلبها شمالية غربية، وتنشط تلك الرياح بأغلب الأنحاءـ وتتسبب في اضطراب في الملاحة البحرية، على كل من البحرين الأبيض والمتوسط.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة لمضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، أما البحر الأحمر فتكون الرياح به معتدلة لمضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر أيضا.