25 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الشرطة

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، عيد الشرطة المصرية، إجازة بأجر كامل، وذلك للعاملين بالقطاعي العام والخاص، والمخاطبين بقانون العامل وأحكامه، رقم 12 لعام 2003.

وأصدر وزير القوى العاملة بيانا اليوم الجمعة، جاء فيه أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم عند الحاجة، ووهنا يستحق العامل أجر يومين.

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وفي البيان، تقدم وزير القوى العاملة، بالتهاني للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والشرطة المصرية، لحلول عيدها، وقال إن رجال الشرطة يضربون الأمثال دائما في الشجاعة والحفاظ على الوطن والممتلكات العامة، كما أنه يحافظون على أمن واستقرار الوطن، فلهم منا كل الحب والتقدير والاحترام.