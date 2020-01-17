التموين تنفي شائعة إلغاء دعم الخبز في 2020

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ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإلكترونية حول نية الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائيا في العام الجاري 2020، شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارا بشأن وقف دعم الخبز نهائيا في عام 2020، فتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة التموين للوقوف على حقيقة الأمر، والتي نفت الأمر تماما، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وقالت وزارة التموين في بيان لها، ‘نه لا توجد أي نية لوقف دعم الخبز، والدولة مستمرة في صرف الخبز المدعم للمواطنين، ببطاقات التموين، وسعره 5 قروش، كما أن الحكومة بصدد تحويل الدعم العيني لدعم نقدي، تعمل بالتنسيق مع عدة جهات لهذا الأمر.

وأضاف بيان وزارة التموين، أن الدولة تعمل دوما على الحفاظ على محدودي الدخل، وتعمل المنظومة الجديدة وتحويل الدعم لعيني على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن الوزارة تشن حملات دورية ومستمرة على الأسواق والمخابز، ااتأكد من صرف الخبز بسعره المدعم دون زيادة أو تلاعب، وتجوب تلك الحملات كافة المحافظات، كما توقع العقوبات على المخالفين.

وناشدت وزارة التموين في نهاية بيانها، بالتأكد من مصدر المعلومات قبل نشرها أو تداولها، منعا لنقل أخبار مغلوطة وشائعات لا أساس لها من الصحة، وعند وجود شكاوى او استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة، ويمكن التواصل مع وزارة التموين من خلال رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).