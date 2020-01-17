الزراعة تنفي إصابة محصول القمح بالصدأ الأصفر

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، حول إصابة محصول القمح بالصدأ الأصفر، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباء حول إصابة محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر، فتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أكدت أنها شائعة لا أساس لها من الصحة، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم اعتماد أنواع جديدة من تقاوي القمح، والتي تقاوم مرض الصدأ الأصفر.

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وأكدت الوزارة في بيانها، أن التقاوي الجديدة اعتمدت بكافة الأراضي الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، فضلا عن تنظيم الإرشاد الزراعي عدد من الندوات للمزارعين بمختلف الأنحاء، لمدهم بإرشادات الزراعة، ومكافحة الفطريات، كما تم إطلاق البرامج التوعوية التي تستهدف تعريف المزارعين بالأصناف التي تقاوم مرض الصدأ الأصفر.

وأوضح بيان وزارة الزراعة، أن هناك حملات مرور دورية تنظمها مديريات الزراعة بكافة المحافظات، للكشف الدائم على الزراعات والمحاصيل والتأكد من خلوها من أي أمراض أو فطريات، والتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة، كما أنه تم ابتكار طرق جديدة لزراعة محصول القمح، تعمل على توفير المياه وزيادة الإنتاجية، وأيضا توفير الأسمدة والتقاوي الزراعية.

وناشدت وزارة الزراعة في نهاية بيانها، بالتأكد من مصدر المعلومات قبل نشرها أو تداولها، منعا لنقل أخبار مغلوطة وشائعات لا أساس لها من الصحة، وعند وجود شكاوى او استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة.